У Запоріжжі ввечері 15 грудня обрали голову обласної ради. Ним став кандидат від "Слуги народу" Віталій Боговін. Цьому передував конфлікт між депутатами, що переріс у заворушення. Крім того, опозиціонери звинувачують більшість у захопленні влади. Боговіна обирали за зачиненими дверима.

Подробиці обрання Боговіна

Його обрали за результатами таємного голосування. Про це мовиться у рішенні, яке оприлюднили на сайті Запорізької облради.

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Все відбулось у межах чинного законодавства за регламентом. Рішення ухвалили одноголосно. Була присутньою більшість членів лічильної комісії – чотири (з семи – 24 канал),

– зазначив заступник голови лічильної комісії, депутат облради від "Батьківщини" В’ячеслав Колесников у коментарі "Радіо Свобода".

Боговін у фейсбуці написав, що за його кандидатуру проголосували 43 народні обранці. Водночас він розповів про спроби "проросійської партії" зірвати голосування.

"Дякую депутатам за довіру! Ми разом дали рішучу відсіч російському агресору. ЗНР тут ніколи не буде!" – наголосив він.

Боговін до обрання головою Запорізької облради очолював Запорізьку ОДА. Він запевнив, що вже склав повноваження очільника регіону.

Додамо, що депутатська більшість Запорізької обласної ради складається з представників партій:

"Слуга народу",

"Опозиційний блок",

"Батьківщина",

"Єднання".

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Що заявляють опозиційні політсили

Один із лідерів запорізького осередку ОПЗЖ Володимир Кальцев переконує, що у голосуванні брала участь лише частина депутатів обласної ради. І сам процес відбувався поза межами сесійної зали та за зачиненими дверима. За його словами, це є захопленням влади у регіоні. Тому він збирається подати відповідне звернення до керівництва СБУ.

Про захоплення влади також заявили і представники фракції "Європейська Солідарність". Політсила п’ятого президента Порошенка оприлюднила офіційне звернення з вимогою до правоохоронних органів надати відповідну оцінку подіям в Запорізькій обласній раді.

Як на ці закиди відреагував Боговін

Боговін на питання журналістів, чому на засідання не допустили представників ЗМІ, заявив, що це питання слід ставити не йому. Він також сказав, що не бачив, коли до зали, де проходило засідання, не допускали інших депутатів.

Все було відзнято на відео, згідно з регламентом. Всі протоколи було підписано. В реєстрі всі підписи – в більшості. В межах закону,

– наголосив обраний голова Запорізької облради.

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Що передувало обранню Боговіна

15 грудня мало продовжитися засідання першої сесії Запорізької обласної ради. Оскільки ще 12 числа депутати не змогли встановити результати голосування за очільника облради.

На початку засідання було зареєстровано 23 депутати із 84 можливих . Тому через відсутність кворуму поновити роботу депутати не могли.

. Тому через відсутність кворуму поновити роботу депутати не могли. Депутати від фракцій "Слуга народу", "Опозиційного блоку", "Єднання" та "Батьківщини" на чолі з головою ОДА Віталієм Боговіним залишили залу обласної ради та окремо зібралися у 300-ій залі Запорізької ОДА.

обласної ради та окремо зібралися у 300-ій залі Запорізької ОДА. Згодом сюди прийшли депутати від ОПЗЖ, а також присутні на засіданні обласної ради народні депутати від ОПЗЖ Олександр Пономарьов і Володимир Кальцев. Втім, потрапити до приміщення вони не змогли – вхід до нього охороняли невідомі молодики, які раніше перебували біля приймальні голови ОДА та представилися ветеранами війни на Донбасі.

Також у залі трапилася суперечка між Боговіним і Кальцевим. Після цього одна із членів президії оголосила, що більшість її колег обрали нового голову на сесії замість представника ОПЗЖ . Також було вирішено продовжити сесію 17 та 18 грудня.

. Також було вирішено продовжити сесію 17 та 18 грудня. Згодом депутати облради від ОПЗЖ покликали до 300-ої зали поліцію та вимагали від неї завести їх до зали. Молодики покинули місце біля входу до 300-ої зали, втім зайти туди депутати від інших фракцій не могли – двері до зали було зачинено. Журналістів туди також не пускали та не запрошували.

Журналістів туди також не пускали та не запрошували. Крім того, за словами Кальцева чотирьох депутатів у 300-му залі утримували насильно та вони хотіли покинути приміщення. Тому лідер ОПЗЖ вимагав від поліції відчинити двері.

Після прибуття правоохоронців вхід до зали огородили стрічкою та поліція нікого не пропускала.

Але за деякий час депутатів, які перебували у 300-ій залі ОДА, по одинці випускали через зачинені двері через запасний вхід зали з боку обласної ради.

через запасний вхід зали з боку обласної ради. Зрештою біля приймальні голови ОДА Боговін і представник фракції "Батьківщина", ексзаступник Владислав Куценко дали брифінг, на якому повідомили про обрання голови обласної ради.

Додамо, під час таємного голосування депутати опозиційних фракцій помітили, що депутати більшості, замість одної позначки в бюлетенях навпроти прізвища кандидата, ставили порядкові номери від 1 до 40. Опозиціонери стверджували, що ці номери було присвоєно кожному депутату більшості для того, щоб відстежувати як проголосував кожен із "сателітів".

Представники більшості намагалися винести дані бюлетені з приміщення, в результаті чого виникла бійка.

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Коротка біографія Віталія Боговіна

Народився він у селищі Більмак на Запоріжжі в 1969 році. Тобто, зараз Боговіну – 51 рік.

Має ветеринарну освіту. Закінчив Ногайський сільгосптехнікум і Дніпропетровський державний аграрний університет.

Головою Запорізької ОДА його призначили у червні. На цій посаді він змінив Віталія Туринка.

Боговін є вихідцем з бізнесу. І до того, як очолити Запорізьку область не мав досвіду управлінської діяльності. Практично є відсутнім у нього і досвід публічної політичної діяльності.

Він є представником агробізнесу в регіоні: власник та співзасновник низки агропідприємств, об’єднаних у "BKW Group". Компанія займається дистрибуцію насіння, засобів захисту рослин, добрив, експортом зерна, виробництвом засобів захисту рослин та обробкою землі

За словами Боговіна, він 10 років працював у агросфері. А з 2008 року займався приватним бізнесом: компанія налічує приблизно 1 700 робочих місць.