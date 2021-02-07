Після снігопаду настав потоп: Одещину затопило – фото

Джерело:"Думкая"
Невдовзі після затяжних хуртовин Одеську область затопило. Станом на 7 лютого найгірша ситуація у Кілії та Лісках в Ізмаїльському районі.
Голова Кілікійської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Чернявський називає причиною лиха тривалу негоду: заметілі та дощі.
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Посадовець заявив, що вже звернувся по допомогу до Державного агентства водних ресурсів України та Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю.
Одещину затопило / "Думская"