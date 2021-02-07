Невдовзі після затяжних хуртовин Одеську область затопило. Станом на 7 лютого найгірша ситуація у Кілії та Лісках в Ізмаїльському районі.

Голова Кілікійської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Чернявський називає причиною лиха тривалу негоду: заметілі та дощі. Зверніть увагу Через негоду на Одещині не встигли врятувати новонароджену дівчинку Посадовець заявив, що вже звернувся по допомогу до Державного агентства водних ресурсів України та Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю. Деталі Дренажні води відкачує Кілікійське управління водного господарства. Однак для цього потрібні гроші – приблизно 600 тисяч гривень. Однак наразі громада не отримала жодної допомоги. Чернявський поскаржився, що у відомствах йому не відповідають вже 7 днів. Місцеві підприємці відкачують воду за власні гроші. Люди сподіваються, що вже найближчим часом погодні умови стабілізуються. Зверніть увагу! Наприкінці січня 2021 року Одещина опинилася в епіцентрі негоди. Рух на дорогах був обмежений, багато населених пунктів залишилися без світла. Одещину затопило / "Думская"