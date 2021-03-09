Після смерті Кернеса область і місто контролює Аваков, – харківський депутат

До смерті Геннадія Кернеса вплив Арсена Авакова у Харкові був відчутним, але не дуже значним. Однак тепер міністр внутрішніх справ контролює і область, і місто.

Депутат Харківської міської ради Дмитро Булах в ефірі програми "Між іншим" розповів, що певні обмеження Кернеса були помітними. Однак ситуація після його смерті значно змінилася.

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За словами Булаха, Ігор Терехов, який наразі є виконувачем обов'язків мера Харкова, був заступником Авакова, коли той очолював обласну адміністрацію. Однак після того, як чинний міністр пішов з посади, Терехов став частиною команди Кернеса.

Зараз він фактично перейшов у зворотному напрямку,

– розповів Булах.

Як зазначив депутат, наразі у Терехова є офіційно задекларований бізнес з партнером Авакова. Зважаючи на це, між ними є потужні й довготривалі зв'язки.

Булах також зазначив, що відповідно Аваков має потужний вплив у Харкові й справді значною мірою впливає на процеси, які там відбуваються.

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