Після смерті Кернеса область і місто контролює Аваков, – харківський депутат
До смерті Геннадія Кернеса вплив Арсена Авакова у Харкові був відчутним, але не дуже значним. Однак тепер міністр внутрішніх справ контролює і область, і місто.
Джерело:24 канал
Депутат Харківської міської ради Дмитро Булах в ефірі програми "Між іншим" розповів, що певні обмеження Кернеса були помітними. Однак ситуація після його смерті значно змінилася.
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За словами Булаха, Ігор Терехов, який наразі є виконувачем обов'язків мера Харкова, був заступником Авакова, коли той очолював обласну адміністрацію. Однак після того, як чинний міністр пішов з посади, Терехов став частиною команди Кернеса.
Зараз він фактично перейшов у зворотному напрямку,
– розповів Булах.
Як зазначив депутат, наразі у Терехова є офіційно задекларований бізнес з партнером Авакова. Зважаючи на це, між ними є потужні й довготривалі зв'язки.
Булах також зазначив, що відповідно Аваков має потужний вплив у Харкові й справді значною мірою впливає на процеси, які там відбуваються.
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Смерть Кернеса: коротко
- Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у берлінській клініці "Шаріте", де він проходив лікування після ускладнень від COVID-19.
- Після смерті працівники Харківської міськради хотіли надати Кернесу звання почесного харків'янина. Іменем мера також хотіли назвати вулицю та станцію метро.
- Кернеса поховали 23 грудня на Почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській.
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