У Берліні посилять захист німецького Бундестагу після заворушень у Вашингтоні. Водночас у МЗС Німеччини запросили звіт про події у США.

На питання щодо посилення захисту Бундестагу звернули увагу саме після подій, коли натовп увірвався в Капітолій США. Про відповідні дії влади Берліна заявив голова Бундестагу Вольфганг Шойбле у листі до німецьких депутатів, повідомляє видання Bild am Sonntag.

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Земельна поліція міста вже віддала розпорядження збільшити сили на території, прилеглій до будівлі Рейхстагу,

– мовиться у листі Шойбле.

Водночас голова парламенту зазначив, що "проведе консультації на земельному та федеральному рівнях про те, які висновки треба зробити щодо безпеки Бундестагу".

Також в правоохоронних органах Берліну заявили, що можуть взяти під посилену охорону й інші важливі об'єкти в місті.

Зверніть увагу! 7 січня представник берлінської поліції заявив про те, що будуть скориговані заходи щодо захисту важливих будівель в столиці Німеччини. Мовилося про Бундестаг та об'єкти, які належать США.

Штурм Капітолія у США: головне

У Конгресі США у Вашингтоні 6 січня мали оголосити офіційні результати виборів президента.

Під стінами парламенту зібралися прихильники Дональда Трампа, який не погоджувався зі своєю поразкою. Він закликав своїх прихильників прийти з протестом щодо результатів виборів.

Зрештою прихильники Трампа вирішили прорватися всередину Капітолія, де відбувалося засідання Конгресу.

Всередині будівлі сталася стрілянина. Загинуло щонайменше 5 осіб.

Переможця виборів вдалося оголосити лише 7 січня – новим президентом США стане Джозеф Байден.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу