Проти виконувача обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука порушили кримінальну справу. Сталося це після того, як він підписав підозру заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову.

Справа проти Грищука: що відомо

Грищук назвав її "своєрідною спробою тиску". Саму є справу порушили за статтею про притягнення до відповідальності завідомо невинної особи. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Про це повідомляє "Бабель".

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Там немає "невинуватої особи". Всі рішення – обґрунтовані,

– заявив Грищук.

За словами тимчасового очільника САП, про сам факт порушення кримінального провадження він дізнався зі ЗМІ. Додамо, що справу відкрили слідчі Державного бюро розслідувань.

"Потім мені підтвердили, що таке провадження дійсно існує", – зауважив Грищук.

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Кортко про підозру Олегу Татарову

18 грудня у НАБУ заявили, що повідомили заступнику голови ОПУ Олегу Татарову про підозру. Його звинувачують у хабарництві. Мовиться про схему із незаконним привласненням квартир Нацгвардії. Збитки для держави становили понад 81 мільйон гривень. Вручення підозри особисто в руки Татарову не було.

За словами директора антикорупційного бюро Артема Ситника, Татаров, будучи юристом Укрбуду, разом з власником компанії Максимом Микитасем дав хабар у вигляді паркомісця експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС за заниження вартості житлового комплексу з 81 до 7 мільйонів гривень.

А фігурант справи забудовник Максим Микитась заявив, що Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника.

Татаров вважає підозру НАБУ "особистою помстою" Ситника. На його переконання, справа проти нього є сфабрикованою та він має намір "довести невинуватість правовими методами".

За даними журналіста Юрія Бутусова, після того як керівник САП Максим Грищук підписав клопотання про запобіжний захід для Татарова, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова позбавила його статусу виконувача обов'язків заступника генерального прокурора.

Згодом Офіс генпрокурора забрав справу Татарова в НАБУ та передав її до Служби безпеки України. У Національному антикорупційному бюро назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.

29 грудня Татарову не змогли обрати запобіжний захід, бо прокурори не прийшли до зали суду. А 30 числа суд не обрав запобіжний захід чиновнику, бо "підозра була необґрунтованою".