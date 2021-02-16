Після підозри Шарію СБУ проводить слідчі дії щодо його тезки Віктора

Служба безпеки України 16 лютого проводить слідчі дії щодо Віктора Шарія. Це пов'язано з оголошенням підозри блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.

Правоохоронці перевіряють причетність Віктора до протиправної діяльності підозрюваного. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі СБУ.

Важливо Працює на Росію: СБУ оголосила про підозру пропагандисту Шарію

У Службі наголосили, що про затримання Віктора Шарія наразі мова не йде.

Віктор Шарій – людина, на яку формально зареєстрована "Партія Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом,

– наголосили у СБУ.

Головне про підозру Анатолію Шарію

16 лютого СБУ оголосила блогеру підозру за 2 кримінальними провадженням – державна зрада та порушення рівноправності людей.

За даними відомства, Шарій може бути пов'язаний у співпраці з Росією, яка шкодила нацбезпеці України.

Сам блогер заявив, що усі справи проти нього – "політичні".

Діяльність "Партії Шарія" не заборонять попри підозру її неофіційному лідеру.

використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.