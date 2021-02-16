Після підозри Шарію СБУ проводить слідчі дії щодо його тезки Віктора

Джерело:24 канал
Служба безпеки України 16 лютого проводить слідчі дії щодо Віктора Шарія. Це пов'язано з оголошенням підозри блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.
Правоохоронці перевіряють причетність Віктора до протиправної діяльності підозрюваного. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі СБУ.
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У Службі наголосили, що про затримання Віктора Шарія наразі мова не йде.
Віктор Шарій – людина, на яку формально зареєстрована "Партія Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом,
– наголосили у СБУ.