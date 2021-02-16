Після підозри Шарію СБУ проводить слідчі дії щодо його тезки Віктора

16 лютого 2021 , 18:21
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Джерело:

24 канал

Служба безпеки України 16 лютого проводить слідчі дії щодо Віктора Шарія. Це пов'язано з оголошенням підозри блогеру Анатолію Шарію у державній зраді.

Правоохоронці перевіряють причетність Віктора до протиправної діяльності підозрюваного. Про це журналістам 24 каналу розповіли у пресслужбі СБУ.

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У Службі наголосили, що про затримання Віктора Шарія наразі мова не йде.

Віктор Шарій – людина, на яку формально зареєстрована "Партія Шарія". При цьому він не є ані її керівником, ані засновником, ані членом,
– наголосили у СБУ.

Головне про підозру Анатолію Шарію

  • 16 лютого СБУ оголосила блогеру підозру за 2 кримінальними провадженням – державна зрада та порушення рівноправності людей.
  • За даними відомства, Шарій може бути пов'язаний у співпраці з Росією, яка шкодила нацбезпеці України.
  • Сам блогер заявив, що усі справи проти нього – "політичні".
  • Діяльність "Партії Шарія" не заборонять попри підозру її неофіційному лідеру.
Зверніть увагу! У жовтні 2020 року Віктор Шарій подав клопотання в Окружний адмінсуд Києва. Він вимагав заборонити "Партію Шарія". Чоловік заявив, що використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди.