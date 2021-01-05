Голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що, незважаючи на падіння захворюваності, святкувати перемогу над пандемією рано. Нардеп наголошує, що за час локдауну медичній системі потрібно відпочити та підготуватись до нових викликів. Серед них – мутований штам COVID-19.

За час локдауну медикам слід підготуватись до нових викликів

Політик вважає, що скасовувати запланований локдаун не слід. Про це Радуцький написав у фейcбуці.

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Приклад європейських країн свідчить, що святкувати перемогу над пандемією занадто рано. Під час січневих канікул потрібно дати перепочинок системі охорони здоров'я, нашим лікарям. Та підготуватись до нових викликів – наприклад, розповсюдження британського штаму вірусу,

– написав Радуцький.

Парламентар, проте, закликав владу дослухатись до пропозицій бізнесу, аби створювати під час жорсткого карантину якомога менше труднощів.

Тенденція до зменшення нових випадків є й у Європі

Щодо зменшення нової кількості хворих на коронавірус, яке зараз спостерігають в Україні, то така тендеція є й у Європі.

Найгірша ситуація на сьогодні у Великій Британії, де активно поширюється новий, більш агресивний штам вірусу. На кінець грудня у країні фіксували близько 40 тисяч інфікованих, вчора був встановлений антирекорд – 58,7 тисячі нових хворих за добу,

– зауважив голова комітету.

Головне для України – протриматись до кінця холодного сезону

Ще одним аргументом за локдаун в Україні Радуцький назвав приклад Європи. Адже більшість європейських країн ідуть на посилення карантинних обмежень.

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На думку парламентаря, головне завдання для України – протриматись до закінчення холодного сезону, а це ще 2 – 3 місяці. Вакцинація не дасть таких швидких результатів, як би хотілось.

Позитивний ефект від вакцинації ми відчуємо, мабуть, ближче до наступного сезону грипу та ГРВІ – тобто восени,

– додав нардеп.

Локдаун стартує вже з 8 січня

Зазначимо, що локдаун в Україні стартує вже 8 січня і триватиме до 24 січня включно. Проте у ЗМІ поширили інформацію, що рішення про жорсткий карантин можуть переглянути. Начебто зараз в уряді вивчають коронавірусну статистику.



Що відомо про карантин та локдаун в Україні / Інфографіка 24 каналу