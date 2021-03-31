Після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям рух потягів повністю відновили

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Джерело:

Укрзалізниця

Потяг "Інтерсіті", який їхав з Києва до Запоріжжя зійшов з рейок. Через це на кілька днів змінювати графік руху, однак тепер все відновили.

Контактну мережу та колії вже полагодили, а сам потяг поставили на рейки. Він прямує до Києва в депо для діагностики.

До теми З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям

Усі рейси пасажирських потягів, зокрема й "Інтерсіті+", курсують без затримок.

Зауважимо, раніше рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово призупиняли. У низці інших рейсів змінювали маршрут.

Аварія потяга біля Запоріжжя: що відомо

  • Потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок 29 березня біля селища Славгород. До запорізької станції він не доїхав всього 50 кілометрів.
  • У потязі було 88 пасажирів, але ніхто не постраждав.
  • Вже 30 березня "Інтерсіті" вдалось повністю підняти.
  • Укрзалізниця створила комісію для розслідування інциденту. За попередньою інформацією, було пошкодження рейок, тож машиністу довелося екстрено гальмувати.