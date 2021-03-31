Після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям рух потягів повністю відновили

Джерело:Укрзалізниця
Потяг "Інтерсіті", який їхав з Києва до Запоріжжя зійшов з рейок. Через це на кілька днів змінювати графік руху, однак тепер все відновили.
Контактну мережу та колії вже полагодили, а сам потяг поставили на рейки. Він прямує до Києва в депо для діагностики.
До теми З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям
Усі рейси пасажирських потягів, зокрема й "Інтерсіті+", курсують без затримок.
Зауважимо, раніше рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово призупиняли. У низці інших рейсів змінювали маршрут.