Потяг "Інтерсіті", який їхав з Києва до Запоріжжя зійшов з рейок. Через це на кілька днів змінювати графік руху, однак тепер все відновили.

Контактну мережу та колії вже полагодили, а сам потяг поставили на рейки. Він прямує до Києва в депо для діагностики. До теми З'явилося відео моменту аварії потяга "Інтерсіті" під Запоріжжям Усі рейси пасажирських потягів, зокрема й "Інтерсіті+", курсують без затримок. Зауважимо, раніше рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово призупиняли. У низці інших рейсів змінювали маршрут. Аварія потяга біля Запоріжжя: що відомо Потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок 29 березня біля селища Славгород. До запорізької станції він не доїхав всього 50 кілометрів.

У потязі було 88 пасажирів, але ніхто не постраждав.

Вже 30 березня "Інтерсіті" вдалось повністю підняти.

Укрзалізниця створила комісію для розслідування інциденту. За попередньою інформацією, було пошкодження рейок, тож машиністу довелося екстрено гальмувати.