У Черкасах вже 6 років не можуть відкрити Музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. У 2015 році будівля згоріла.

Тоді займання сталося у глядацькій залі. Причини досі невідомі. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

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Після вогню театр врятували

Від вогню завалилась стеля, згоріла глядацька зала та передня частина театру. Сцену вдалось врятувати, її закрили пожежною завісою. Півтора року будівлю не ремонтували через брак фінансування.

Врешті 200 мільйонів гривень на відбудову виділили із:

Державного фонду регіонального розвитку;

обласного та міського бюджетів.

Ремонт довго затягували і дату відкриття кілька разів переносили. Востаннє її планували місяць тому, але знову відкрити театр не вдалося.

Наразі триває перевірка

Наразі триває перевірка якості робіт та витрачених коштів. Про те, що будівля не готова до відкриття, розповіли театрали. Заміни потребують лебідки, які рухають над сценою 17-метрові металеві труби. До них кріплять декорації та пожежну завісу. Конструкцям вже понад 50 років і вони не витримують навантаження.

Вони вже давно в жахливому, аварійному стані. Але ми їх використовуємо, бо діватись нікуди. Робимо повсякденні, профілактичні ремонти,

– розповів головний інженер Черкаського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Анатолій Кучеренко.

Заміну лебідок вносили до кошторису, ще коли планували ремонт. Вони коштують 25 мільйонів гривень. До документа додали і висновки експертів про аварійність конструкції. Однак робоча група згодом це прибрала зі списку.



Театр у Черкасах / Скриншот з відео

На звернення не зважають

На повторне звернення театралів чиновники не зважають. Там зазначили, що всі роботи по кошторису виконані, а гроші витрачені.



Драмтеатр під час ремонту / Фото з фейсбук-сторінки Романа Бондаря

"При виїзді експертів і проєктантів було скориговано проєкт, відповідно до якого замінили троси, електропостачання. Тобто лебідки в хорошому стані – замінені не були", – відзначила директорка театру Юлія Шевченко.

Коли планують відкрити театр

Театр планують відкрити в кінці лютого. Його передадуть на баланс комунального підприємства. Обласні керівники пропонують тоді і просити додаткове фінансування.

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Цього бояться театрали, адже не вірять, що після введення в експлуатацію будівлі, їм виділять гроші на аварійну і вже небезпечну техніку. А грати на такій сцені відмовляються.