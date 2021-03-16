Пішов на х*й, – Арестович відреагував хамством на вимогу писати українською мовою
Олексій Арестович на своїй сторінці у фейсбуці нахамив чоловікові, який закликав його повідомляти інформацію про переговори у ТКГ українською мовою.
Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Спікер української делегації оприлюднив пост, у якому розповідав, наскільки важливо вміти вести переговори з країною-агресором.
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Один із користувачів у коментарях попросив Арестовича використовувавти державну мову, коли той повідомляє інформацію щодо переговорів по Донбасу.
Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації,
– написав Віктор Іванов
Реакція Арестовича на прохання була не зовсім адекватною. Він облаяв чоловіка: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".
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