Олексій Арестович на своїй сторінці у фейсбуці нахамив чоловікові, який закликав його повідомляти інформацію про переговори у ТКГ українською мовою.

Спікер української делегації оприлюднив пост, у якому розповідав, наскільки важливо вміти вести переговори з країною-агресором.

Читайте також Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Один із користувачів у коментарях попросив Арестовича використовувавти державну мову, коли той повідомляє інформацію щодо переговорів по Донбасу.

Пане, це ж саме – українською. Ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації,

– написав Віктор Іванов

Реакція Арестовича на прохання була не зовсім адекватною. Він облаяв чоловіка: "Пішов на х*й. Так зрозуміліше?".

Новина доповнюється...