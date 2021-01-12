Художниця і шістдесятниця Людмила Семикіна пішла з життя 12 січня. Легендарній мисткині було 95 років. Причина смерті наразі невідома.

Семикіна була заслуженою художницею України, лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка та Премії імені Василя Стуса. Про на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Музей шістдесятництва.

Актуально Від коронавірусу помер Сергій Лозовський – заслужений художник України

Ми вдячні Людмилі Миколаївні за її творчість і патріотизм, за теплі слова і залишені спогади,

– мовиться у повідомленні.

У 60-х роках ХХ століття Семикіна постраждала від дій радянської влади.



Людмила Семикіна / Музей шістдесятництва

У 1968 році художниця підписала "славнозвісний лист 139 діячів української культури на захист українських політв'язнів".

Згодом Семикіна проігнорувала вимогу радянської влади та не відкликала свій підпис з листа. Компанію у цьому їй склала художниця Алла Горська.

За це Семикіну виключили зі Спілки художників УРСР.

Поновили там художницю лише у 1988 році.

Зверніть увагу! За своє життя Семикіна залишила нащадкам багатий творчий доробок. Зокрема, створила серію строїв за національними традиціями "Скіфський степ", "Поліська легенда", "Княжа доба", "Ретро", "Модерн" (1965 – 1996). Окрім того, художниця працювала над створенням костюмів до фільму "Захар Беркут" (1970 – 1971 роки).