Біля берегів Нігерії у Гвінейській затоці пірати напали на суховантаж Stevia та викрали моряків. Серед останніх є українці. Про інцидент стало відомим 16 грудня.

Напад на суховантаж з українцями біля берегів Нігерії: що відомо

Невідома кількість зловмисників зі зброєю проникла на борт. І загалом пірати захопили 8 членів екіпажу. 6 із них – це українські моряки, решта 2 – албанці. Про це повідомляють іноземні ЗМІ та портал для моряків Seafarers Journal.

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За даними вищезазначених ресурсів, сторона судновласника та агента жодної інформації про надзвичайну ситуацію не дає, навіть родичам полонених. Хоча агенту ще 2 дні тому про це було відомим. Натомість військово-морський флот Нігерії вже знає про інцидент.

Як розповіла донька одного із українських заручників Христина Пуленко, в полон з українців потрапили:

капітан,

старший помічник,

2-й помічник капітана,

старший механік,

електромеханік,

вайпер.

Імена усіх вона назвати не може, оскільки не володіє такою інформацією. Лише повідомила, що її батько – старший помічник капітана Семен Резниченко: чоловік віддав цій професії 40 років.

За словами Пуленко, на судні залишилося 7 членів екіпажу. Власники корабля з травня 2020 року – албанці. Stevia ходить під прапором Камеруну. Його побудували в 1982 році.

ЗМІ, зі свого боку, інформують, що місяць тому на Stevia захопили екіпаж Stelios K. Загалом останній випадок є 27 у 2020 році. Пірати за цей час захопили в заручники 238 людей.

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Що кажуть у МЗС

У Міністерстві закордонних справ у коментарі 24 каналу підтвердили інформацію про те, що пірати захопили в полон 6 українських моряків із судна Stevia біля берегів Нігерії.

Так, нам відомо про цю ситуацію. У результаті піратського нападу на зазначене судно біля узбережжя Нігерії 16 грудня в полон було захоплено 8 членів екіпажу, зокрема 6 громадян України,

– зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також він підтвердив, що судновласником є албанська компанія. Тому посольства України в Нігерії та Албанії вживають відповідних заходів реагування.

Наразі ця справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України та причетних українських посольств.