Нардепи проти Шкарлета: Піпа зрозуміло пояснила, чому "Голос" викликають на допит у ДБР

Нардепів з "Голосу" викликали на допит у Державне бюро розслідувань у справі про призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Мовляв, депутати з ОПЗЖ кнопкодавили під час голосування. Членкиня "Голосу" Наталія Піпа пояснила, що насправді було.

Народна обраниця Наталія Піпа, яку теж викликали на допит, розповіла, чому вони не підтримують скандального міністра. Також вона ствердила, що у ДБР обов'язково з'явиться.

До теми Порушення під час голосування за Шкарлета: ДБР викликало депутатів на допит

Народних обранців викликають як свідків. Вони ж заявляють: як доказ готові правоохоронцям навіть розказати, хто має відеопідтвердження кнопкодавства.

. Повістки отримали Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Ярослав Железняк та Інна Совсун. Остання, до слова, й ініціювала розслідування через порушення під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.

Чому нардепи проти Шкарлета

Сама Піпа пояснила, що ще на співбесіді на посаду, на запитання про те, чому Шкарлет хоче обійняти цю посаду, він відповів: "Бо в мене дочка вчиться в школі і я з 4 покоління освітянин".

Коли йому ставити питання про те, що треба втілити в Новій українській школі, у нього немає відповідей. Проте ми бачимо, як швидко він призначив собі заступників,

– пояснила нардепка.

Крім цього, за її словами, Шкарлет швидко перерозподіляє всі гроші на вищу освіту, де кожен з ректорів має повністю вплив. І додала, що є багато питань і щодо дипломів студентів вишів – там не вказано, чи людина вчилась заочно чи денно.

Корупційні ризики призначення

"Фактично, він не хоче підвищувати якість вищої освіти та в принципі освіти в Україні, а залишити все, як є і повернути ректорам повноваження. Це корупційні ризики", – зазначила Піпа.

Вона підсумувала, що у Шкарлета немає ні фаховості, ні доброчесності. Тому вона й не підтримувала його кандидатуру.

Призначення Шкарлета та скандали: коротко

Призначили міністра освіти Сергія Шкарлета 17 грудня 2020 року. Комітет освіти був категорично проти цього.

Одразу після голосування у фракції "Голос" заявили, що нардепів з ОПЗЖ голосувало більше, ніж були присутні в залі.

Згодом Офіс генпрокурора за заявою партії "Голос" відкрив кримінальну справу про можливе кнопкодавство під час голосування.

Пізніше у Раді зібрали 45 підписів, необхідних для подання до Конституційного Суду України щодо скасування рішення парламенту про призначення Сергія Шкарлета міністром.

Відповідь нардепки дивіться у відео 24 каналу: