На горі Піп Іван хуртовина і -13: туристів попереджають про загрозу сходження лавин
У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський 14 січня хмарно та мете сніг. Температура повітря становить -13 градусів. Туристів застерігають від виходу у високогір'я через загрозу сходження лавин.
Поточна ситуація на горі Піп Іван
Вранці 14 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість становить 30 метрів. Про це інформують у фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
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На горі хуртовина, падає сильний сніг. Вітер дме південний та південно-західний, розганяється до 7 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря наразі становить -13 градусів.
Сніг, вітер, мороз та погана видимість на горі Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувальний поста
Є загроза сходження лавин
Через ускладнення погодних умов туристів просять не підніматися на гору. За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
На Закарпатті загроза сходження лавин / Фото зі сайту Укргідрометцентру
Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
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