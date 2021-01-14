У Карпатах, на горі Піп Іван Чорногірський 14 січня хмарно та мете сніг. Температура повітря становить -13 градусів. Туристів застерігають від виходу у високогір'я через загрозу сходження лавин.

Поточна ситуація на горі Піп Іван

Вранці 14 січня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість становить 30 метрів. Про це інформують у фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Читайте також Сильний мороз і небезпека на річках: українців попередили про погіршення погоди

На горі хуртовина, падає сильний сніг. Вітер дме південний та південно-західний, розганяється до 7 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря наразі становить -13 градусів.



Сніг, вітер, мороз та погана видимість на горі Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувальний поста

Є загроза сходження лавин

Через ускладнення погодних умов туристів просять не підніматися на гору. За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).



На Закарпатті загроза сходження лавин / Фото зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! В Україну йдуть морози до -21 градуса, снігопади та хуртовини. Температура повітря почне відчутно падати вже 14 січня. Крім того, синоптики прогнозують, що лютий може виявитися найхолоднішим із зимових місяців. Більше про погоду взимку читайте тут.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу