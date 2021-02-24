Пінчук заплатив Росії 570 мільйонів рублів податків після окупації Криму і війни на Донбасі

Російський підрозділ української бізнес-групи "Інтерпайп" у період з 2014 по 2019 роки заплатив до федерального бюджету 569 мільйонів рублів податків. Власником компанії є олігарх Віктор Пінчук.

Після початку агресії Росії проти України "Інтерпайп" сумарно на території держави-окупанта заробив 1,25 мільярда рублів чистого прибутку. За цей період компанія сплатила 345 мільйонів рублів податку на прибуток і 222 мільйонів ПДВ.

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Максимальні виплати податку на прибуток були зафіксовані у 2018 році – 151 мільйон рублів. Водночас найбільший податок на додану вартість був сплачений у 2019 році – 68 мільйонів рублів.

Активи московського підрозділу "Інтерпайпу" на кінець 2019 року склали 2,7 мільярда рублів.

Що відомо про російський підрозділ "Інтерпайпу"

Представництво компанії "Інтерпайп" зареєстровано в 2005 році в Москві.

До 2014 року щорічна виручка компанії коливалася в межах 11 – 15 мільярдів рублів.

У 2015 році дохід російського бізнесу Пінчука впав до 5 мільярдів рублів.

У період з 2016 по 2018 роки виручка повернулася на рівень в 10 мільярдів рублів на рік.

Компанія "Інтерпайп" є монопольним виробником трубної продукції для нафтогазової промисловості та коліс для залізниці в Україні.

Хто такий Віктор Пінчук? Віктор Пінчук – це український олігарх, який стабільно входить до рейтингів найбагатших людей України.



Основний активом Віктора Пінчука є бізнес-група "Інтерпайп". Віктор Пінчук – це український олігарх, який стабільно входить до рейтингів найбагатших людей України. Його статки складають 2,31 мільярда доларів Основний активом Віктора Пінчука є бізнес-група "Інтерпайп".





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