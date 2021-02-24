Пінчук заплатив Росії 570 мільйонів рублів податків після окупації Криму і війни на Донбасі

Джерело:податкова звітність "Інтерпайп-М"
Російський підрозділ української бізнес-групи "Інтерпайп" у період з 2014 по 2019 роки заплатив до федерального бюджету 569 мільйонів рублів податків. Власником компанії є олігарх Віктор Пінчук.
Після початку агресії Росії проти України "Інтерпайп" сумарно на території держави-окупанта заробив 1,25 мільярда рублів чистого прибутку. За цей період компанія сплатила 345 мільйонів рублів податку на прибуток і 222 мільйонів ПДВ.
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Максимальні виплати податку на прибуток були зафіксовані у 2018 році – 151 мільйон рублів. Водночас найбільший податок на додану вартість був сплачений у 2019 році – 68 мільйонів рублів.
Активи московського підрозділу "Інтерпайпу" на кінець 2019 року склали 2,7 мільярда рублів.
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