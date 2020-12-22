У Києві максимальний пік захворюваності на COVID-19 очікують у лютому 2021 року. Через це посилення карантинних обмежень у січні є правильним кроком.

У столиці спостерігатимуть зростання гострих респіраторних інфекцій протягом другої половини січня. Про це заявив голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан, повідомляє "Сегодня".

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За його словами, аби уникнути зростання захворюваності на коронавірус, посилений карантин варто вводити хоча б на 3 тижні. Протягом цього періоду треба обмежити роботу громадського транспорту. Рубан припустив, що тільки тоді карантин покаже позитивний ефект.

В іншому випадку ми будемо лише спостерігати, контролювати та проводити профілактику захворювання,

– розповів Рубан.

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Він зазначив, що жорсткі обмеження у такому вигляді допоможуть розвантажити лікарні.

Зверніть увагу! Станом на 22 грудня 2020 року в Україні зареєстрували 979 506 хворих на COVID-19. Зокрема, впродовж минулої доби виявили 8 513 випадків інфікування. Більше новин про коронавірус в Україні – читайте за посиланням.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу