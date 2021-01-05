В урочищі Гурби у Здолбунівському районі відновлюють старовинну криївку УПА. Роботи обіцяють закінчити до весни 2021 року.

Криївку Української повстанської армії вирішили реконструювати на Рівненщині. В урочищі Гурби у Здолбунівському районі – на території місцевого монастиря. Саме там у 1944 році відбувся найбільший бій військ НКВС та УПА. Більше у матеріалі 24 каналу.

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Що сталося з криївкою

10 років тому місцеві активісти відбудували один зі сховків. Однак, з часом відвідувати його стало небезпечно. Стіни вкрила пліснява, деревина потрухлявіла.



Криївка в урочищі Гурби / Фото з офіційного сайту монастиря

Як розповів отець Онуфрій, настоятель Свято-Воскресенського чоловічого монастиря, з 2018 року у криївці почали руйнуватись стіни. Згодом, почала прогинатися стеля, тому її довелось закрити для відвідувачів.

Що зміниться після ремонту

Аби відновити криївку, її віддали на баланс Здолбунівського краєзнавчого музею. Роботи почали навесні 2020 року, на них витратили вже близько мільйона гривень.

Вона має залізобетонну основу, дерево стилізоване. Криївка тепер нагадує бункер і має два входи,

– зазначив директор Здолбунівського історико-краєзнавчого музею Олег Тищенко.

Криївка стала значно вищою, у планах – встановити там декоративну буржуйку. Бо ж справжню, як колись, не дозволяють протипожежні правила. Добудована криївка стане повноцінною виставковою залою, пояснили у музеї.

Експонати, представлені у криївці на Рівненщині / Фото з офіційного сайту монастиря

Як і раніше, там є спальня, кухня та штабна частина. Деякі експонати криївки вже перевезли із музею. Проте більшість ще чекають у музеї.

Є старовинні ікони ще з тих часів, рушник з 1948 року, експонати, які знайшли у землі...

– зауважив отець Онуфрій.

Для відвідувачів криївку відкриють вже навесні 2021 року. Долучитися до відновлення історичного місця може кожен, хто має дотичні речі тих часів.