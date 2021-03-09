У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про підйом рівня води у річках на Волині 9 березня. Мовиться про басейн річки Прип'ять. Рівень небезпеки оцінили, як жовтий.

Рівень води може піднятись над поточними водами до 0,2 – 0,7 метра з подальшим затопленням заплавних територій. Вода може дійти і до присадибних ділянок.

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Може підтопити подвір'я та господарські споруди

Так що місцевим мешканцям слід бути готовими до підтоплення подвір'їв та господарських споруд. Передусім, це прирічкові населені пункти Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi.

Гідрологічні попередження в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Синоптики не обіцяють тепла українцям 9 березня

Зазначимо, що не тішать своїми прогнозами українців синоптики: теплої весни поки не буде. 9 березня метеорологи пообіцяли легкі морози і лише у деяких регіонах – плюсову температуру.

Найтепліше буде на Закарпатті, там дочекаються аж +6 градусів. Найменше пощастить жителям Сумщини та Харківщини, тут доведеться одягатись тепліше, адже стовпчики термометрів опустяться до -2…-4.