Президент Володимир Зеленський вважає, що 2021 рік буде легшим для людей, аніж 2020. Українці відсвяткують 30 річницю Незалежності України.

Наступний рік буде для України символічним. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

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Цей високосний рік був непростий, він завжди складніший, жорсткіший. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020, можливо, навіть важчим. Все залежить, скільки буде викликів,

– наголосив Зеленський.

Що ще сказав президент

Для українців ситуація у 2021 році має покращитися. Планується гучне свято з нагоди річниці незалежності. Президент сподівається, що на урочистості завітають іноземні лідери, які поважають Україну.

Окрім того, людям стане легше, адже вони вже навчилися боротися з коронавірусом. Дуже прикро, що деякі українці легковажать і не дотримуються усіх карантинних заходів. Зокрема, не завжди надягають маски. Однак з іншого боку тішить, що українці вже не так сильно бояться коронавірусу, їм стало легше психологічно.