Пропрезидентська фракція "Слуга народу" має намір зустрітися з прем'єром Денисом Шмигалем. Під час зустрічі планують обговорити вирішення проблеми щодо підвищення тарифів на комуналку.

Нарада "Слуги народу" та Шмигаля щодо підвищення тарифів: подробиці

Зустріч "Слуги народу" з прем'єр-міністром заплановано на 12 січня. Про це повідомили один із лідерів політсили Давид Арахамія та нардеп Олександр Качура.

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За словами Арахамії, на нараді також будуть присутніми виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко, представники Офісу Президента та всі, кого стосується це питання.

Качура, зі свого боку, зазначив, що:

готує позов до адмінсуду з вимогою скасувати рішення про підняття тарифів;

має намір подати заяву в правоохоронні органи з метою початку розслідування обставин і притягнення посадових осіб до відповідальності;

планує зареєструвати постанову у Верховій Раді про невідкладний перегляд і зменшення тарифів.

Крім того, задля вирішення проблеми у "Слузі народу" пообіцяли напрацювати та оприлюднити план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.