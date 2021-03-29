Підвищення пенсійного віку та надбавки до виплат: що зміниться для пенсіонерів з квітня

Джерело:24 канал
В Україні з 1 квітня на пів року підвищать пенсійний вік для жінок. Тепер вони зможуть йти на заслужений відпочинок з 60 років. Крім того, деяких пенсіонерів чекають надбавки.
До кінця березня жінки ще можуть виходити на пенсію у віці 59,5 років. Новвовведення передбачили у законі про обов'язкове державне пенсійне страхування.
До теми Накопичувальна система: як українці зможуть отримувати пенсії по 7 тисяч гривень
Зауважимо, українцям, яких звільнять напередодні досягнення пенсійного віку, наприклад, у 58,5 років, зможуть достроково призначати пенсії.
В 60 років на пенсію зможуть відправитись не всі українки. Для цього треба виконати вимогу щодо стажу, вона щорічно збільшується на 12 місяців, поки у 2028 році досягне 35 років.
Наразі для виплат треба мати хоча б 28 років стажу.
З 1 квітня 2021 року деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії. все тому. що проведуть індексацію виплат, але тільки тим, хто офіційно влаштований на роботу.
Формула розрахунку пенсій складається з середньої зарплати, помноженої на страховий стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж рахують у відсотках, де 1 рік = 1%. Відтак якщо пенсіонер став заробляти більше, то його коефіцієнт збільшиться, якщо ні – залишиться таким самим, коли людина виходила на пенсію. Для надбавки потрібен понаднормовий стаж, нагороди, почесні звання.
До речі, виплати перерахують для тих, хто за 2 роки пенсії працював не весь цей час, а менше. Люди, які тільки нещодавно стали отримувати пенсії, додаткові гроші не отримають.
Пенсійний фонд поки не анонсував дату цих виплат. За інформацією Федерації профспілок України, виплати, ймовірно, будуть у травні – червні.
Пенсії перераховують автоматично, тож звертатися до ПФУ не потрібно. Лише в деяких випадках треба звернутися в держоргани: