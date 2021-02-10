Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців

Джерело:"Рейтинг"
Рішення Володимира Зеленського щодо блокування 3 телеканалів Віктора Медведчука підтримують 49% українців. Водночас 41% опитаних не задоволений таким рішенням президента.
Згідно з опитуванням, з моменту застосувати санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%. Натомість кількість критиків зменшилась з 47% до 41%.
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Про рішення РНБО щодо блокування телеканалів знають 78% респондентів. Водночас 21% опитаних українців не чули нічого про введені санкції.
Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки становить 57%, а кількість критиків менша – 37%,
– мовиться у повідомленні.
Відповідно до результатів, 72% респондентів також підтримують введення державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави.
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Однак, якщо будуть докази причетності таких людей до терористичної діяльності або сепаратизму, то рішення про введення санкцій підтримають 85% українців.Зверніть увагу! Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" протягом 6 – 8 лютого 2021 року. Для цього опитали 2 500 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Похибка репрезентативності становить не більше 2,0%.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу