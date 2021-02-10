Рішення про блокування каналів Медведчука підтримала майже половина українців
Рішення Володимира Зеленського щодо блокування 3 телеканалів Віктора Медведчука підтримують 49% українців. Водночас 41% опитаних не задоволений таким рішенням президента.
Джерело:"Рейтинг"
Згідно з опитуванням, з моменту застосувати санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%. Натомість кількість критиків зменшилась з 47% до 41%.
Читайте також Чи планує Зеленський створювати свою телемережу: в ОП розкрили деталі
Про рішення РНБО щодо блокування телеканалів знають 78% респондентів. Водночас 21% опитаних українців не чули нічого про введені санкції.
Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки становить 57%, а кількість критиків менша – 37%,
– мовиться у повідомленні.
Відповідно до результатів, 72% респондентів також підтримують введення державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави.
До теми Чи заберуть акредитацію у журналістів заблокованих медведчуківських каналів: відповідь Арахамії
Однак, якщо будуть докази причетності таких людей до терористичної діяльності або сепаратизму, то рішення про введення санкцій підтримають 85% українців.
Блокування каналів Медведчука: коротко
- Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".
- Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
- Водночас Тарас Козак заявив, що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною