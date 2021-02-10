Рішення Володимира Зеленського щодо блокування 3 телеканалів Віктора Медведчука підтримують 49% українців. Водночас 41% опитаних не задоволений таким рішенням президента.

Згідно з опитуванням, з моменту застосувати санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" рівень підтримки цього рішення зріс з 42% до 49%. Натомість кількість критиків зменшилась з 47% до 41%.

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Про рішення РНБО щодо блокування телеканалів знають 78% респондентів. Водночас 21% опитаних українців не чули нічого про введені санкції.

Серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки становить 57%, а кількість критиків менша – 37%,

– мовиться у повідомленні.

Відповідно до результатів, 72% респондентів також підтримують введення державою санкцій проти фізичних та юридичних осіб, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави.

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Однак, якщо будуть докази причетності таких людей до терористичної діяльності або сепаратизму, то рішення про введення санкцій підтримають 85% українців.

Зверніть увагу! Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" протягом 6 – 8 лютого 2021 року. Для цього опитали 2 500 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Похибка репрезентативності становить не більше 2,0%.

Блокування каналів Медведчука: коротко

Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, я кий є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Водночас Тарас Козак заявив , що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube , аби та закрила сторінки телеканалів.



Санкції проти Тараса Козака та каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу