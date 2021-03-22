Підтримую слова Байдена, – Шмигаль про "Путіна-вбивцю"

Денис Шмигаль відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що російський лідер Володимир Путін є вбивцею. Український прем'єр наголосив, що повністю підтримує таку позицію.

Що заявив Шмигаль

Геополітична ситуація у світі наразі не проста. Про це прем'єр-міністр сказав у інтерв'ю німецькому виданню.

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Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу лише підсилює і без того складну ситуацію. "Відповідно емоційними є настрої", – сказав чиновник.

З огляду на те, що Україна змушена вже 7 рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули понад 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена,

– заявив політик.

Він додав, що такий гострий тон американського президента щодо іншого світового лідера його не здивував.

"Згадайте візит Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн G7 до Росії", – наголосив Шмигаль.

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