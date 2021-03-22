Підтримую слова Байдена, – Шмигаль про "Путіна-вбивцю"
Денис Шмигаль відреагував на заяву президента США Джо Байдена про те, що російський лідер Володимир Путін є вбивцею. Український прем'єр наголосив, що повністю підтримує таку позицію.
Джерело:Handelsblatt
Що заявив Шмигаль
Геополітична ситуація у світі наразі не проста. Про це прем'єр-міністр сказав у інтерв'ю німецькому виданню.
Читайте також Путін образився на Байдена: якою може бути помста президента Росії
Шмигаль наголосив, що пандемія коронавірусу лише підсилює і без того складну ситуацію. "Відповідно емоційними є настрої", – сказав чиновник.
З огляду на те, що Україна змушена вже 7 рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули понад 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена,
– заявив політик.
Він додав, що такий гострий тон американського президента щодо іншого світового лідера його не здивував.
"Згадайте візит Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля до Москви. Тоді Європа ще раз побачила справжнє обличчя Москви, як Росія ставиться до Європи та решти світу. Це повинно вплинути на ставлення цивілізованого світу, наприклад країн G7 до Росії", – наголосив Шмигаль.
"Путін-вбивця": головне про резонансну заяву Байдена
- На питання журналістів про те, чи вважає Байден вбивцею російського президента, той відповів ствердно.
- У Росії відразу заявили, що висилають свого посла з Вашингтона для консультацій.
- Сам Путін на слова американського колеги відреагував дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається".
- Згодом очільник Кремля запропонував Байдену продовжити дискусію у прямому ефірі, однак у Білому домі заявили, що глава держави зайнятий.
Рекомендуємо Байден назвав вбивцю вбивцею: Washington Post не бачить, у чому тут новина
Поділитися новиною