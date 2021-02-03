Підтримуємо свободу слова, а не пропаганду, – Зеленський про санкції проти каналів Медведчука

Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкції проти телеканалів кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.

Джерело: твіттер Володимира Зеленського

Водночас президент Зеленський наголосив, що питання санкцій – важке.

Важливо Зеленський не пояснював свою позицію щодо санкцій проти каналів Медведчука, – ЗМІ

Він зазначив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності,

– написав Зеленський.

Зауважимо, що напер президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Як відбувалося засідання РНБО

Як пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела, ввечері 2 лютого членам РНБО подзвонили з Офісу Президента та запросили їх на Банкову, на четвертий поверх. Кожному видали папку з документами, щоб члени РНБО розписалися.

За словами одного з членів Радбезу, "це було письмове опитування", обговорення не було. Ніхто не оголошував і не акцентував на тому, що запроваджуються санкції проти каналів Медведчука. Водночас президент Володимир Зеленський своєї позиції щодо цього членам РНБО не висловлював.

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Що варто знати про блокування каналів Медведчука

РНБО запровадили персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака 2 лютого. Термін їх дії складає 5 років.

Під санкціями також опинилися телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – NewsOne, ZIK та 112. Того ж дня медведчуківські ЗМІ припинили роботу.

За інформацією ЗМІ, санкції зачепили навіть літаки, якими користуються Козак та Медведчук.

Керівництво зазначених медіа вже заявило, що буде оскаржувати це рішення в всіх можливих інстанціях.