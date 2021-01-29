Чи підтримує "Слуга народу" та Зеленський призначення Вітренка: заява Корнієнка

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко поділився думками про чергове невдале обрання Юрія Вітренка міністром енергетики. Він підтвердив те, що президентська партія здебільшого підтримувала кандидатуру Вітренка.

Джерело: Новое Время

Лідер "Слуги народу" розповів, що на засіданні фракції особисто президент Зеленський закликав голосувати за Вітренка.

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Чи підтримує "Слуга народу" Вітренка

Корнієнко повідомив, що у фракції діє правило – якщо 70% фракції підтримує призначення, то це є позицією всієї фракції.

Ми зібрали більше голосів, підписів, коли вносили подання до прем'єр-міністра (на призначення Вітренка віцепрем’єром – 24 канал) – спочатку було 196, а потім більше, 205. І я думаю, це підстава для того, щоб говорити про те, що це є рішенням фракції, треба його виконувати,

– розповів Корнієнко.

Чи підтримує президент призначення Вітренка

Президент України Володимир Зеленський підтримав кандидатуру Вітренка і під час першого обрання. Голова "Слуги народу" зазначив, що глава держави згодом вдруге повторив свою позицію та зробив її більш спрямованою.

Він дійсно правильно, на мій погляд, зробив акцент на тому, що Вітренко за цей місяць показав себе рівновіддаленим професіоналом, чого цій сфері завжди не вистачало,

– додав Корнієнко.

Окрім того, лідер "Слуги народу" зазначив, що з призначенням Вітренка є певна проблема, яка виникла через дії деяких представників опозиції – обмеження щодо функцій виконуючих обов’язки.

Корнієнко про проблеми енергетики в Україні

Він поскаржився, що з енергетикою в Україні відбувається безлад. На це, за його словами, впливають монополісти, споживачі, НКРЕКП, а також народ, який хоче низькі тарифи.

Корнієнко погодився, що олігархи також контролюють сферу енергетики.

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Чим відомий Юрій Вітренко З 2002 року Вітренко працював у "Нафтогазі України". Обіймав посади помічника заступника голови правління, заступника начальника Департаменту економіки, цінової політики та виконавчого директора.



Вітренко брав участь у Стокгольмському арбітражі та отримує премію (понад 40 мільйонів доларів) за його успішне завершення. Усю премію йому не виплатили, проте частину віддали облігаціями. У червні 2020 "Нафтогаз" відкликав Вітренка з позиції представника у наглядовій раді Укрнафти. У липні 2020 через скорочення посади Вітренко звільнився.

Чому Вітренка не призначили міністром