Будинки підтоплені, автівки плавають вулицями: наслідки негоди на Закарпатті – відео

На Закарпатті через значну кількість опадів та недостатню пропускну здатність зливових канав підтопило десятки будинків. Найбільше постраждали жителі Ужгорода.
Джерело: ДСНС
Зливові канави не можуть виконувати свої функції через захаращеність водовідвідних комунікацій. А це через сильні опади 25 січня призвело до підтоплень на Закарпатті.
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Люди публікують у соцмережах відео із затопленими вулицями Ужгорода. На них помітно, як автомобілі буквально плавають по дорозі.Важливо! Синоптики прогнозують 26 січня хуртовини та ожеледицю. Негода може знеструмити багато населених пунктів у різних областях.
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