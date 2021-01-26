Будинки підтоплені, автівки плавають вулицями: наслідки негоди на Закарпатті – відео
На Закарпатті через значну кількість опадів та недостатню пропускну здатність зливових канав підтопило десятки будинків. Найбільше постраждали жителі Ужгорода.
Джерело: ДСНС
Зливові канави не можуть виконувати свої функції через захаращеність водовідвідних комунікацій. А це через сильні опади 25 січня призвело до підтоплень на Закарпатті.
Читайте також Через пориви вітру: у Києві вирішили приспустити головний прапор України
Які саме населені пункти постраждали
- Ужгородський район, село Глибоке, вулиця Центральна: там підтопило 2 будинки. Рятувальники відкачали 80 метрів кубічних води.
- Село Оноківці, вулиця Тупікова: постраждали 2 будинки. Там відкачали 70 метрів кубічних води.
- В Ужгороді підтопило 30 будинків, серед яких 7 – підвальні приміщення житлових будинків. Надзвичайники відкачали 1 460 метрів кубічних води, залучивши 4 одиниці техніки.
Що кажуть місцеві жителі
Люди публікують у соцмережах відео із затопленими вулицями Ужгорода. На них помітно, як автомобілі буквально плавають по дорозі.
Наслідки негоди в Ужгороді: дивіться відео
Затоплені населені пункти на Закарпатті: на відео присутня нецензурна лексика (18+)
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter