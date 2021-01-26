На Закарпатті через значну кількість опадів та недостатню пропускну здатність зливових канав підтопило десятки будинків. Найбільше постраждали жителі Ужгорода.

Джерело: ДСНС

Зливові канави не можуть виконувати свої функції через захаращеність водовідвідних комунікацій. А це через сильні опади 25 січня призвело до підтоплень на Закарпатті.

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Які саме населені пункти постраждали

Ужгородський район, село Глибоке , вулиця Центральна: там підтопило 2 будинки. Рятувальники відкачали 80 метрів кубічних води.

, вулиця Центральна: там підтопило 2 будинки. Рятувальники відкачали 80 метрів кубічних води. Село Оноківці, вулиця Тупікова: постраждали 2 будинки. Там відкачали 70 метрів кубічних води.

вулиця Тупікова: постраждали 2 будинки. Там відкачали 70 метрів кубічних води. В Ужгороді підтопило 30 будинків, серед яких 7 – підвальні приміщення житлових будинків. Надзвичайники відкачали 1 460 метрів кубічних води, залучивши 4 одиниці техніки.

Що кажуть місцеві жителі

Люди публікують у соцмережах відео із затопленими вулицями Ужгорода. На них помітно, як автомобілі буквально плавають по дорозі.

Важливо! Синоптики прогнозують 26 січня хуртовини та ожеледицю. Негода може знеструмити багато населених пунктів у різних областях.

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