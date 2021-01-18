Українська делегація у ТКГ повідомила, що 18 січня відбулося засідання Підгрупи з безпеки. Сторонам вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар'їнки.

Основні зусилля української сторони були спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню. Про це заявили на сторінці нашої делегації у ТКГ у телеграмі.

Важливо Засідання ТКГ триватимуть з 18 по 21 січня: які теми планують обговорити

Про що домовилися сторони

Під час відеозустрічі сторони ТКГ домовилися про відновлення газопостачання в Мар'їнці.

Основні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризького саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо,

– мовиться у повідомленні.

Водночас російська сторона наполягала на "вдосконаленні координаційного механізму для запобігання порушень режиму припинення вогню".

Цікаво! З липня 2020 року на Донбасі набрало чинності нове перемир'я. Однак російські бойовики постійно його порушують, обстрілюючи позиції українських захисників. Лише за минулу добу бойовики на Донбасі 2 рази порушили перемир'я, обстрілявши Широкине.

Також українська делегація запропонувала вдосконалити наступні питання:

недопущенні порушення режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців;

сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

Ці питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ, яке відбудеться вже 21 січня.