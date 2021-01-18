Відбулося засідання Тристоронньої контактної групи: про що вдалося домовитися
Українська делегація у ТКГ повідомила, що 18 січня відбулося засідання Підгрупи з безпеки. Сторонам вдалося домовитися про відновлення газопостачання до Мар'їнки.
Основні зусилля української сторони були спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню. Про це заявили на сторінці нашої делегації у ТКГ у телеграмі.
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Про що домовилися сторони
Під час відеозустрічі сторони ТКГ домовилися про відновлення газопостачання в Мар'їнці.
Основні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризького саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо,
– мовиться у повідомленні.
Водночас російська сторона наполягала на "вдосконаленні координаційного механізму для запобігання порушень режиму припинення вогню".
Також українська делегація запропонувала вдосконалити наступні питання:
- недопущенні порушення режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців;
- сприяння проведенню інфраструктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.
Ці питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ, яке відбудеться вже 21 січня.
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