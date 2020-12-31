2020 рік здивував неприємними сюрпризами як Україну, так і весь світ. Водночас продемонстрував, наскільки важливими є єдність та солідарність держав у часи глобальної кризи. Міжнародні організації, зокрема й НАТО, – адаптувалися до нових викликів.

Попри пандемію, Альянс продовжував підтримувати Київ в оборонних реформах. А українському війську вдалося впровадити цілу низку важливих принципів та стандартів НАТО. Ми підсумували великі та щоденні перетворення у царині безпеки за останній рік. Детальніше про це – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Підсумки 2020 року

► Допомога у боротьбі з COVID-19

Коли кордони закрилися, підтримка держав та міжнародних організацій, насамперед НАТО, посилилася. Північноатлантичний Альянс вкотре довів: НАТО – це не лише про колективну оборону в умовах військових конфліктів. Партнерство дозволяє боротися і з новим невидимим ворогом.

Рік тому ми й уявити не могли наскільки кардинально 2020 рік змінить наші життя. Тож НАТО довелося адаптуватися і бути максимально гнучким,

– розповіла директорка Центру інформації НАТО Вінета Кляйне.

Військові НАТО допомагали медикам у боротьбі з коронавірусом:

зводили польові шпиталі;

перевозили тяжкохворих пацієнтів;

Альянс виділив Україні 500 тисяч євро;

Київ отримав кілька траншів гуманітарної допомоги із засобами захисту.

Водночас свою допомогу запропонувала й Україна. Навесні, коли інфекція охопила Італію, на допомогу тамтешнім лікарям прибули вітчизняні медики. А українські вантажні літаки доправляли медичне обладнання до постраждалих країн НАТО.



Допомога у боротьбі з коронавірусом / Фото НАТО

► Розбудова відносин з Україною

Попри карантинні обмеження і закриті кордони, політичний діалог з Києвом був ефективним протягом усього року – наголошує голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков. Офіс Альянсу в Києві він очолює вже понад 4 роки. І за роботу в Україні визнали Інститутом світової політики одним із 10 найкращих послів. Нині ж дипломат переконує: хоча втілити в життя вдалося не все заплановане, Альянс не припинив розбудовувати тісніші відносини з Україною.

Саме Україна з-поміж держав-партнерів Альянсу отримує найбільше допомоги у межах трастових фондів НАТО. У загальному пакеті – 16 різних програм з бюджетом у понад 40 мільйонів євро.

У 2020 році через трастові фонди Київ отримав допомогу у медичній реабілітації поранених військових, розвивав спроможності в логістиці та стандартизації, засвоював найкращі практики та досвід союзників у командуванні. Країни НАТО і надалі допомагають Україні безпечно утилізувати застаріле та небезпечне озброєння і боєприпаси.

► Протидія фейкам

Упродовж 2020 року Україна та НАТО посилили протидію дезінформації. Україна вже має досвід у боротьбі з інформаційною агресією та гібридними викликами. Найефективнішим інструментом боротьби з неправдивими відомостями у НАТО вважають стратегічні комунікації. Тобто, поєднання всіх інформаційних спроможностей держави: від публічної дипломатії до зв'язків із громадськістю.

Важливу роль у цьому процесі відіграє Центр інформації та документації НАТО. Цього року він отримав нову керівницю. Дипломатка з Латвії Вінета Клейне замінила на посаді Барбору Маронкову.

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Ще від 2016 року діє Платформа Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні. В Альянсі чудово розуміють: безпека держави залежить не лише від боєздатності збройних сил.

► Військо та стандарти НАТО

Українське військо продовжує перехід на стандарти НАТО. За принципами країн Альянсу Міністерство оборони здійснює демократичний контроль над військом та формує оборонну політику. Натомість Збройні сили – реалізовують її.



Курс на НАТО / Фото Getty Images

Саме тому на початку 2020 розділили повноваження головнокомандувача Збройних Сил та начальника Генерального штабу ЗСУ. Такі зміни дали змогу впровадити нову об'єднану систему управління армією за зразком країн НАТО.

Цього року вдалося завершити перехід українських Збройних сил на J-структури. Коли в органи управління штабів залучені офіцери всіх родів військ. В Альянсі обіцяють і надалі надавати Україні підтримку і допомагати впроваджувати стандарти.

►"Об'єднані зусилля – 2020"

Восени відбулися стратегічні командно-штабні навчання "Об'єднані зусилля – 2020". У межах маневрів Україна довела готовність дати відсіч агресору, заручившись міжнародною підтримкою. Ці військові навчання за розмахом стали унікальними. До вишколу залучили майже 12 тисяч армійців.



"Об'єднані зусилля – 2020" / Фото intv

► Новий статус Києва

Зусилля України оцінили у НАТО і у червні 2020 року Київ отримав статус партнера з розширеними можливостями. Досі його мали лише 6 країн світу. В Альянсі переконують: це важливий сигнал довіри з боку НАТО. Союзники визнають внесок Києва в колективну безпеку в Європі та у світі.

► Стратегія національної безпеки

Вперше за останні 5 років президент ухвалив Стратегію національної безпеки. Згідно з документом, наша держава прагне миру, а людина, її життя та здоров'я, честь, гідність, і безпека – проголошені найвищою цінністю. В основі стратегії – 3 засади:

стримування,

стійкість,

взаємодія.

Нова стратегія відкрила шлях до ухвалення ще одного важливого документа – воєнної доктрини. А Міністерство оборони у 2020 році вперше почало розробляти ідею "тотальної оборони". Коли до захисту держави залучено не лише військо, а все українське суспільство.

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У Північноатлантичному альянсі визнають і вітають успіхи, яких досягла Україна у реформах. Проте попереду наша держава має здійснити ще велику кількість змін на шляху до євроатлантичної інтеграції.

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