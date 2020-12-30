Президент України Володимир Зеленський декілька місяців тому говорив, що якщо Ірина Венедіктова до кінця року не покаже результату, він відповість їй. Про це він сказав у інтерв'ю BBC.

Вона отримала свою посаду в березні 2020 року. І до його кінця повинна була показати результати, тобто розпочати посадки, які ще у президентській передвиборчій кампанії обіцяв Зеленський. Детальніше – у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Гучні скандали Венедіктової

Однак наразі Ірина Венедіктова запам'яталась лише гучними скандалами:

протидія розслідуванням НАБУ у корупційних справах;

"Роттердам+";

екстрадиція банкіра Бахматюка;

гальмування підозри "слузі народу" Юрченку;

ступор у справі плівок окружного адмінсуду. Все це не додало позитивних балів генпрокурорці.

Ірина Венедіктова не діє, як незалежна фігура і як людина, яка прагне топ-посадок та притягнення до відповідальності топ-корупціонерів. Особливо, якщо ці особи близькі до оточення чинної влади,

– зазначила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Остання гучна справа – Татаров

Остання гучна справа, у якій фігурує ім'я Венедіктової, пов'язана із заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Йому "закидають" причетність до фальсифікації експертизи щодо справи забудовника Максима Микитася. Офіс Генеральної прокуратури декілька разів зривав вручення підозри Татарову.



Татаров – остання гучна справа Венедіктової / Фото 112 каналу

А наразі прокурори відкликали клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Вони послались на те, що в них не було можливості ознайомитися з усіма матеріалами справи.

Із борця з корупцією – на її очільника

На думку депутата від фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, ситуація зі справою Татарова показує, що й сам Зеленський із борця з корупцією перетворився на її очільника. Бездіяльність Венедіктової у цій справі, зокрема, ще більше занижує рейтинг президента.

"Тут треба змінювати основних гравців. Треба змінювати Єрмака, Татарова, Венедіктову. Тобто тих, на кого Зеленський зараз опирається", – відзначив Юрчишин.

Важливих досягнень не було

Як сказав політолог Тарас Семенюк, інститут Генерального прокурора в Україні завжди залежав від Банкової. Тому що генпрокурора призначають за квотою президента. Тож не дивно, що Венедіктова виконує свої обов'язки так, щоб не нашкодити Офісу Президента. Експерти відзначили, що за період перебування Венедіктової на свої посаді, в її діяльності не було важливих позитивних досягнень.

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Очікується, що переломним моментом буде лютий 2021 року. Експерти вже прогнозують – якщо до цього моменту Ірина Венедіктова не продемонструє жодних результатів, її очікує та ж доля, що і попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки, тобто, відставка.