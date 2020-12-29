Немає сумнівів, що олігархи та проросійські сили всередині Україні спробують створити нові приводи для зриву співпраці з МВФ – на жаль, вони значно посилился цього року і мають всі можливості створювати проблеми для країни

Чого чекати у 2021 році?

1. Навіть після того, як міжнародні партнери врятували уряд від кризи неплатежів наприкінець грудня, бюджет сильно недовиконується.

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Станом на 28 грудня, неоплачені фінансові зобов'язання Казначейства становлять 17 млрд: порівняйте це з 3,7 млрд на кінець 2019 року, коли бюджет теж важко виконувався.

Більше 7 млрд неоплачених зобов'язань – захищені видатки.

2. Недовиконання плану по видатках становить майже 90 млрд, з яких на 10 млрд не відкрив асигнувань Мінфін та 61 млрд не використали розпорядники коштів – або їм не дало використати Казначейство через відсутність грошей (ще 18 млрд становить економія на обслуговуванні державного боргу та гарантійних зобов'язань). Від обіцянки міністра фінансів повністю профінансувати дефіцит бюджету в цьому році ситуація явно дуже далека. Подивимось, скільки встигнуть витратити коштів за наступні три дні, які залишилися до Нового року.

Якщо будуть прямо зараз "вивалювати" велику суму – Нацбанку не позаздриш, удар буде і по курсу гривні, і по цінах.

3. Бюджетом на наступний рік запрограмовано повторення бюджетної кризи. Залучити ресурси, необхідні для виконання цього бюджету, без дуже чіткої співпраці з МВФ неможливо. Точки напруження в цій співпраці вже видно – це і відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, і сам по собі неякісний бюджет 2021, який треба переглядати, і побоювання за незалежність НБУ, які ще довго нікуди не подінуться. Немає сумнівів, що олігархи та проросійські сили всередині Україні спробують створити нові приводи для зриву співпраці – на жаль, вони значно посилился цього року і мають всі можливості створювати проблеми для країни. Якщо вплив олігархів на уряд та політичну систему не буде зменшено – 2021 замість року відновлення після кризи стане черговим роком боротьби за фінансове виживання.

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Найкращим було б прямо в січні переглянути бюджет 2021 – знизити дефіцит та привести до реальності прогноз доходів. Не вірю, що на це піде уряд, який сам і створив бюджетну кризу, але депутати можуть, принаймні, поставити в Раді питання про перегляд. Це був би правильний та відповідальний крок в нинішній ситуації.

Джерело: Facebook