Російські спецслужби мають цілі підрозділи, що займаються кібератаками проти України

Працівники російських спецслужб формують окремі підрозділи, які влаштовують кібератаки на території України. СБУ вже сформувала доказову базу таких злочинів.

Очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що кібератаки носять деструктивний характер для інформаційного простору українців. Про це він сказав у рамках форуму "Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм".

До теми СБУ викрила у Києві 18 тисяч акаунтів проросійської ботоферми

Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть,

– сказав Вітюк.

За 2020 рік працівники СБУ

заблокували 2,5 тисячі спільнот у соцмережах, деякі з них мали мільйонні аудиторії;

ліквідували понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів;

нейтралізували понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади.

Додатково працівнки Служби безпеки оголосили про підозри деяким блогерам та організаторам телеграм-каналів. Попередньо їх звинувачують у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.