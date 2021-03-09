Російські спецслужби мають цілі підрозділи, що займаються кібератаками проти України
Працівники російських спецслужб формують окремі підрозділи, які влаштовують кібератаки на території України. СБУ вже сформувала доказову базу таких злочинів.
Джерело:"Радіо Свобода"
Очільник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що кібератаки носять деструктивний характер для інформаційного простору українців. Про це він сказав у рамках форуму "Україна 30. Культура і ЗМІ. Туризм".
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Є визначені підрозділи, спеціалізація яких – конкретно Україна. Тобто це їхня робота, люди за це отримують заробітну плану, інші засоби: це можуть бути державні і недержавні медіаресурси. Є конкретна сила, яка сьогодні нам протистоїть,
– сказав Вітюк.
За 2020 рік працівники СБУ
- заблокували 2,5 тисячі спільнот у соцмережах, деякі з них мали мільйонні аудиторії;
- ліквідували понад 20 ботоферм з потужністю більш ніж 60 тисяч акаунтів;
- нейтралізували понад 600 кібератак і кіберінцидентів на інформаційні ресурси органів державної влади.
Додатково працівнки Служби безпеки оголосили про підозри деяким блогерам та організаторам телеграм-каналів. Попередньо їх звинувачують у державній зраді та порушенні рівноправності громадян.
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