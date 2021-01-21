В історії спецслужб секретність є запорукою успіху. Чим довше вдається залишатися непомітним, тим більше шансів на вдале виконання завдань.

У цій історії йтиметься про тих, хто досягав успіху завдяки популярності. Зокрема, усе почалося у травні 2011 року, коли вперше прозвучала фраза "Спис Нептуна". Детальніше – у програмі "Спецслужби" на 24 каналі.

Що відомо про бійців SEAL

Для цивільних людей Спис Нептуна був лише красивим найменуванням операції з ліквідації особи, яку в США вважали лютим ворогом – Осами бен Ладена. Водночас для військових це означало нову сторінку в історії. Тоді планку підняли дуже високо.

Зокрема, це зробили бійці SEAL – команда №6, яких ще називали морськими котиками. Мовиться про основний тактичний підрозділ Сил Спеціальних Операцій ВМС США. Їх створили для диверсій, підривної діяльності й дестабілізації ворожих сил ще у 60-х роках ХХ століття. Втім, говорити про них почали тільки після убивства терористичного лідера. Тоді всіх цікавили лише 2 питання: хто такі SEAL і як туди потрапити.

Я був шокований, коли вперше побачив команду SEAL 6. Це дивно, я бачив і відділ спеціальних операцій, інші підрозділи SEAL, але ніколи не бачив і не чув нічого про команду №6,

– розповідав колишній член Team Six Раян Зінке Лексус.

Історія підрозділу SEAL почалася у часи Другої світової війни. Точніше, все утворилося із команди Underwater Demolition Team, або UTD. Це був невеликий загін водолазів-підривників, які під час висадки союзників у Нормандії у червні 1944 року допомогли змінити хід бою.

Річ у тім, що на береговій лінії й недалеко від самого берега Гітлерівські сили розставили фортифікаційні споруди, які унеможливлювали шанси союзної техніки та кораблів на штурм. Однак у хід пішли водолази: їхня маневровість і вміння розставляти бомби під водою допомогли знешкодити нацистські пастки й перешкоди. Це дозволило успішно стати на берег не тільки військовим, але й бронетехніці.

Ліквідація "Бельгійських воріт"

Одним із ключових досягнень була ліквідація "Бельгійських воріт" – металевої споруди, що перекривала собою дорогу для транспорту. Гітлерівці виставили її прямо перед водою, щоб перешкодити рух.

Водолази з'ясували, що для того, аби знешкодити таке загородження, у чітко визначених місцях треба закласти 16 зарядів вибухівки. Якщо все зробити правильно, то металева конструкція складеться в одну площину й по ній зможе поїхати танк. Так і сталося. Подолавши гітлерівські стіну, нормандська висадка закінчилася перемогою союзників. Тоді ж у США зрозуміли, що водолази вкрай необхідні в рядах американських військових.

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Вперше про створення спеціалізованого підрозділу в США заговорили в 1961 році. Тодішній президент Джон Кеннеді наказав почати роботу над організацією відомства, яке могло б займатися диверсійною роботою на території потенційних ворогів країни у разі агресії. Першочергово мовилося про СРСР, Кубу і В'єтнам.

Питання війни, що розгорілася у Південно-Східній Азії, було клубком у горлі американського уряду. Через рік президент отримав план, який заклав фундамент SEAL. Так, у 1962 році з'явилося нове відомство. SEAL, до речі, має розшифровку: 2 перші літери означають море, A – повітря, L – земля. Ці 3 означення символізують специфіку роботи підрозділу.

Перші бойові завдання SEAL

Через 10 днів після створення, SEAL відправили на перші бойові завдання. Усе відбувалося у 1962 році у В'єтнамі. Гарячу точку військове командування США тоді розглядало як відмінний метод навчання майбутніх командосів. Тим не менш, у відкритий бій спецпризначенців ніхто не пускав.

На початку вони займалися збором розвідки, аналізували ситуацію та проводили тренування армії В'єтнамської Республіки. Перш за все, тренувальні курси стосувалися методики десантування і ведення партизанської війни. Починаючи із 1966 року "котики" працювали як самостійні одиниці та проводили диверсійні завдання. Співпрацюючи з ЦРУ, вони займалися пошуком і ліквідацією партизанського руху В'єтконгу. При цьому, зі всіх солдатів і підрозділів, що Пентагон відправив у В'єтнам, кількість SEAL не перевищувала 300 осіб.

У В'єтнамі їх називали людьми із зеленими обличчями. Вони раптово виринали з-під землі в зеленому камуфльованому костюмі, щоб знищити ворога,

– згадував письменник Дуглас Воллер Лексус.

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Після В'єтнаму бійці SEAL мали багато потужних операцій і відряджень. Втім, до початку 2000 року усі їхні завдання спрямовували для відточування навичок у бою. Кожен із підрозділів тренували відповідно до специфіки завдань, які вони мали б виконувати в певному регіоні.

Однак була одна тренувальна база, яку мали пройти абсолютно всі морські котики – плавання, десантування і наземні бої. Спеціалізація SEAl дозволяла цим спецпризначенцям бути присутніми у всіх конфліктах, де брала участь американська армія. Вони виконували найрізноманітніші завдання, починаючи зі збору розвідки й закінчуючи наведенням артилерійського вогню.

Бойове хрещення бійців

Бойове хрещення бійці SEAL проходили в Афганістані. Туди їх відправили разом із десятками тисяч американських військових у 2001 році через початок операції "Нескорена свобода". Це глобальний похід США і союзників проти тероризму, після терактів 11 вересня 2001 року. Афганістан перетворився на справжнє випробування, адже це саме та країна, де терористів не здивуєш раптовою висадкою з гелікоптера.

Наступальну операцію з колоною техніки теж було доволі важко здійснити – не дозволяв ландшафт. Водночас "зайти з моря", як це любили робити морські котики, було неможливо з географічних причин.

Відрядження до Афганістану було досить сюрреалістичним. Дуже дивне відчуття – ти ніби й готовий, але там все зовсім інакше. Ти розумієш, що всі сльози й піт, які витратив на підготовку можна перевірити в реальних умовах,

– згадував колишній спецпризначенець SEAL.

Процес відбору та тренування

Членами команди SEAL могли стати тільки чоловіки, громадяни США віком від 18 до 28 років. Усі охочі були вимушені пройти сувору фізичну перевірку з марш-кидками, забігами на швидкість, відтисканнями, екзаменом на володіння зброєю та значною кількістю фізичних вправ. Довівши, що людина має фізичну змогу вчитися, остаточний висновок робив психолог. Найголовніший іспит – ментальний. Якщо людина емоційно стабільна, врівноважена й вміє без паніки викручуватися із непередбачуваних ситуацій, її радо вітали. Якщо ж ні, то їй не допомагала жодна фізична підготовка.