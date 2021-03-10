Підробляли документи: прикордонники Польщі затримали трьох українців
У польському місті Лодзь співробітники Прикордонної служби затримали трьох українців. Вони займалися підробкою документів та сприяли перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.
Джерело:"Польське радіо"
У Прикордонній служби зазначили, що відповідні громадяни України забезпечували перебування іноземців на території Польща з порушенням чинного законодавства країни. Водночас українців затримали за підроблення документів.
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Докази щодо незаконного бізнесу забезпечили під час обшуків. Мовиться про знайдені електронні пристрої, дозволи, а також:
- декларації, видані для іноземців;
- листування з воєводських управлінь;
- платіжні картки;
- документація компанії;
- сфальшовані медичні довідки;
- заявки на підтвердження надійних профілів;
- підроблену польську карту перебування тощо.
Що відомо про запобіжні заходи що українців
Проти затриманих українців у районній прокуратурі в місті Поддембіце застосували запобіжні заходи у вигляді заборони на виїзд за межі країни, а також мовиться про вилучення паспорта та обов'язковий у відділення поліції.
Щодо одного із затриманих комендант Прикордонного відділу в Лудзі порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Польщі,
– повідомив майор Кшиштоф Ґжех.
Зверніть увагу! Одному із затриманих українців загрожує заборона на в'їзд до Польщі та шенгенських країн на 5 років, заявив майор Ґжех.
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