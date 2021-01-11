На зверненні з пропозицією обрати Ігоря Терехова секретарем міськради Харкова могли підробити підпис мера Геннадія Кернеса. Поліція Харківської області вже відкрила справу щодо електронного підпису.

Хто саме міг підробити підпис – наразі не повідомили. Про новий скандал у Харкові повідомила депутатка Харківської міської ради Аліна Мустафаєва в своєму телеграм-каналі.

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Звернення щодо призначення Терехова секретарем міськради Кернес направив за кілька днів до смерті. Депутатське звернення щодо ймовірної підробки підпису подала саме Мустафаєва. Вона вже опублікувала відповідь прокуратури.

Що відповіли у прокуратурі

Прокуратура розглянула запит про можливу підробку електронного підпису. Там запевнили, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Прокуратура контролює хід розслідування.



Відповідь прокуратури на депутатське звернення / Фото Аліни Мустафаєвої

Депутатка запевнила, що міський голова не міг зробити підпис особисто, адже був у вкрай важкому стані.

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