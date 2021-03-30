Підробіток на час карантину: де знайти роботу та скільки можна заробити

Локдауни та жорсткі карантинні обмеження, які повинні сприяти поліпшенню епідеміологічної ситуації в країні, нещадно вбивають економіку та залишають десятки тисяч українців без роботи. Втім, на період посиленого карантину можна знайти різні підробітки, які допоможуть вирівняти фінансову ситуацію.

Поспілкувалися з експертами та дізналися, які підробітки шукають українці, що пропонують роботодавці та скільки можна заробити.

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Який підробіток шукають українці

Згідно з даними Державної служби статистики, у четвертому кварталі 2020 року кількість зайнятого населення становила 15,7 мільйона осіб, а кількість безробітних – 1,8 мільйона осіб.

Нагадаємо, у першому кварталі 2020 року кількість безробітних становила 1,5 мільйонів осіб, а кількість працюючих – 16,6 мільйона осіб.

До того ж рівень безробіття зріс до 10,1%, тоді як на початку 2020 року він складав лише 8,6%.

Враховуючи те, що під час жорстких карантинних обмежень перестають працювати ТРЦ, кінотеатри, театри, спортзали, кафе та ресторани, велика кількість людей просто залишається без роботи. Тому питання з пошуком підробітку в Україні зараз дуже актуальне.

Сайт із пошуку роботи Jooble проаналізував пошукові запити пошукачів з початку березня, коли по всій країні повторно почали вводити суворі карантинні обмеження, та виявив вакансії, які наразі мають найбільший попит. Так, пошукачі активно переглядають пропозиції про роботу промоутерами (особливо в фітнес-клуби), адміністраторами інтернет-магазинів, перекладачами, операторами кол-центрів.

Олена Кірільєвніна, керівниця відділу роботи з партнерами Jooblе, додає, що зараз люди часто шукають пропозиції с подобовою чи потижневою оплатою – черговий локдаун впливає на багатьох, однак фахівцям фізичної праці його перенести особливо важко, адже фінансова подушка у них менша. Відсоток вакансій, у яких пропонується часткова зайнятість, так само високий, як і взимку – люди продовжують активно шукати додатковий підробіток.

Серед найчастіших пошукових запитів про часткову чи тимчасову роботу, які зафіксували в Jooble, – робота охоронцем (300-500 гривень/доба), мерчендайзером в продуктові магазини (які не зачиняються навіть під час локдауну, 200-500 гривень/день), та водієм таксі (500-1000 гривень/день),

– кажуть у компанії.

В Україні затребувані послуги медиків / Фото Pixabay

Що пропонують працедавці

Кадровий портал grc.ua проаналізував можливості тимчасового заробітку в Україні. Так, в березні 2021 було 9% вакансій (від загального числа всіх актуальних вакансій на сайті) із зазначенням "тимчасова робота", "підробіток", "погодинна робота".

Графік підробітку коливається від неповного робочого дня (33% вакансій в категорії) до роботи у вихідні (4%) або разового виконання завдання (2%). Пропозиції по тимчасовій роботі та по роботі від 4 годин в день складають по 24% вакансій кожна у цій категорії.

Найчастіше підробіток пропонують у великих містах: Київ (17%), Дніпро та область (5%), Донецька область (4%), Харків та область (3%) і Одеса та область (2%) і шукають людей без досвіду (55%) або з мінімальним досвідом роботи (34%). Тимчасові співробітники найбільше потрібні в IT і телеком-індустрію (21%) і в відділи продажів (31%).

Якщо говорити про найпопулярніші професії, то на першому місці (20% вакансій в категорії) – репетитори. Спектр їх роботи найширший: потрібні репетитори для дітей і дорослих, що працюють індивідуально і з групою, викладачі іноземних мов (на першому місці – англійська мова), фахівці, які підготують до ЗНО або просто підтягнуть шкільну програму (лідирують запити на точні науки та історію України),

– кажуть у компанії.

А от на другому місці за кількістю вакансій – менеджери по роботі з клієнтами (13%). Трохи відстають програмісти (12%), також, затребувані послуги медиків (5%): найчастіше потрібно поставити крапельницю, зробити укол чи допомогти в догляді за літніми родичами. На операторів кол-центру та вантажників приходить по 4% від запропонованих вакансій.

Рівень тимчасового заробітку коливається в залежності від сфери діяльності, досвіду здобувача і частоти замовлень. В середньому, тимчасовий підробіток може принести від 8000 до 15900 тисячі гривень на місяць.

Ряд вакансій пропонує і вищу плату за тимчасову роботу – від 39600 гривень на місяць. Але, таких пропозицій всього 5% від загального числа актуальних вакансій в категорії та вони вимагають особливих навичок, профільної освіти, наявності спеціальних дипломів (це актуально для репетиторів, програмістів, лікарів),

– зазначили спеціалісти рекрутингового порталу