Підробили підписи: у "Партії Шарія" виявили порушення при реєстрації, – ЗМІ

11 березня 2021 , 14:28
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Джерело:

СБУ

Міністерство юстиції України звернулось до Окружного адмінсуду Києва з позовом щодо заборони "Партії Шарія". В Службі безпеки кажуть, що надали Мін'юсту матеріали щодо порушень політсилою законодавства.

Порушення зафіксували при реєстрації "Партії Шарія", зазначили у СБУ. Також додали документи про протиправну діяльність її лідера – Анатолія Шарія.

Раніше Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження

Вже після цього, на основі отриманих даних, Мін'юст і звернувся до ОАСК. Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Важливо! Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

При створенні партії підробили підписи, – ЗМІ

Джерело: "РБК-Україна"

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мовиться про порушення у дільності партії, які виявили правоохоронці. Зокрема, це підробка підписів при створенні партії. Адже на протоколі про перейменування політсили підписи – не автентичні.

Головне про діяльність "Партії Шарія"

  • За документами "Партія Шарія" використовує прізвище жителя Дніпра Віктора Шарія, а не блогера Анатолія Шарія.
  • Віктор Шарій погодився "позичити" своє прізвище для партії за 500 доларів.
  • Проте вже у жовтні 2020 року він подав до суду, вимагаючи заборонити діяльність партії, яка використала його прізвище начебто без згоди.
  • У грудні 2020 року дніпрянин від претензій відмовився.
  • Самому лідеру політсили Анатолію Шарію оголосили про підозру за двома статтями – про державну зраду та порушення рівноправності людей.
  • Шарій перебуває в Іспанії, його оголосили в розшук.