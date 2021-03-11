Підробили підписи: у "Партії Шарія" виявили порушення при реєстрації, – ЗМІ
Міністерство юстиції України звернулось до Окружного адмінсуду Києва з позовом щодо заборони "Партії Шарія". В Службі безпеки кажуть, що надали Мін'юсту матеріали щодо порушень політсилою законодавства.
Джерело:СБУ
Порушення зафіксували при реєстрації "Партії Шарія", зазначили у СБУ. Також додали документи про протиправну діяльність її лідера – Анатолія Шарія.
Раніше Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження
Вже після цього, на основі отриманих даних, Мін'юст і звернувся до ОАСК. Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".
При створенні партії підробили підписи, – ЗМІ
Джерело: "РБК-Україна"
Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мовиться про порушення у дільності партії, які виявили правоохоронці. Зокрема, це підробка підписів при створенні партії. Адже на протоколі про перейменування політсили підписи – не автентичні.
Головне про діяльність "Партії Шарія"
- За документами "Партія Шарія" використовує прізвище жителя Дніпра Віктора Шарія, а не блогера Анатолія Шарія.
- Віктор Шарій погодився "позичити" своє прізвище для партії за 500 доларів.
- Проте вже у жовтні 2020 року він подав до суду, вимагаючи заборонити діяльність партії, яка використала його прізвище начебто без згоди.
- У грудні 2020 року дніпрянин від претензій відмовився.
- Самому лідеру політсили Анатолію Шарію оголосили про підозру за двома статтями – про державну зраду та порушення рівноправності людей.
- Шарій перебуває в Іспанії, його оголосили в розшук.
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