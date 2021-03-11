Міністерство юстиції України звернулось до Окружного адмінсуду Києва з позовом щодо заборони "Партії Шарія". В Службі безпеки кажуть, що надали Мін'юсту матеріали щодо порушень політсилою законодавства.

Порушення зафіксували при реєстрації "Партії Шарія", зазначили у СБУ. Також додали документи про протиправну діяльність її лідера – Анатолія Шарія.

Раніше Мін'юст просить суд заборонити "Партію Шарія": ОАСК відкрив провадження

Вже після цього, на основі отриманих даних, Мін'юст і звернувся до ОАСК. Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

Важливо! Перше засідання у справі відбудеться 6 квітня 2021 року.

При створенні партії підробили підписи, – ЗМІ

Джерело: "РБК-Україна"

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мовиться про порушення у дільності партії, які виявили правоохоронці. Зокрема, це підробка підписів при створенні партії. Адже на протоколі про перейменування політсили підписи – не автентичні.

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