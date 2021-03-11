На Донбасі 14 лютого 3 військових загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексначальнику інженерної служби військової частини. Його підозрюють у недбалому ставленні до служби.

У ДБР наголосили, що докладають усіх зусиль для розкриття обставин смерті військовослужбовців на контрольованій території.

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Що вже зробили слідчі ДБР

провели невідкладні огляди місця події з залученням саперів;

допитали понад 60 людей;

призначили та вивчили висновки 15 експертиз, серед яких військова, вибухотехнічна, судово-медична, імунологічні, балістичні, судово-біологічні.

З урахуванням отриманих доказів вже повідомлено першу підозру, розслідування всіх обставин події триває,

– йдеться у повідомленні.

Кому повідомили про підозру

У недбалому ставленні до служби, яке спричинило тяжкі наслідки, підозрюють начальника інженерної служби військової.

За даними досудового розслідування, 27-річний чоловік достовірно знав про наявність необлікованих вибухонебезпечних предметів на асфальтованій дорозі на території відповідальності військової частини.

Однак він не вжив належних заходів, аби позначити чи огородити місце, де розташовані боєприпаси, а також не забезпечив розмінування.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 7 років ув'язнення.

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