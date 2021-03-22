В Україні людям, які поставили роботу на вимушену паузу через локдаун, планують виплачувати компенсації. В Уряді вже розробляють відповідні механізми.

Як розповів очільник Кабміну Денис Шмигаль, отримав таке доручення від Володимира Зеленського. Відтак в уряді вже обговорили можливі механізми виплат компенсації підприємцям.

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Держава підтримає людей у період жорсткого карантину в регіонах. Доручив Мінекономіки спільно з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінрегіоном, із залученням органів місцевого самоврядування розробити алгоритм відшкодування втрат людям…

– написав Шмигаль.

Допомогу зможуть отримати ті люди, які були змушені припинити свою діяльність через запровадження червоного рівня карантину. Щодо конкретних цифр і механізмів, як це буде втілено, наразі очільник Кабміну не надав інформації.

Зверніть увагу. Міністр розвитку економіки Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко заявив , що в України для відшкодування підприємцям є інструменти й програми, які були напрацьовані торік. Їх можуть застосувати і надалі.

Де наразі діє червона зона карантину

Суворі обмеження червоної зони наразі діють у 6 регіонах: Закарпатській, Чернівецькій, Одеській, Івано-Франківській, Житомирській і Київській областях.

Від 22 березня МОЗ додав у список ще й Сумську область, однак місцева влада ще не ухвалила рішення про розширення карантинних обмежень.



Обмеження різних карантинних зон / Інфографіка 24 каналу

Виплати підприємцям на час суворого карантину