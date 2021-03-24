Підприємцям знову хочуть виплатити по 8 тисяч через карантин

Джерело:телеграм Дениса Шмигаля
Уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. Крім того, очікують, що місцева влада також запровадить додаткові виплати.
На доручення президента Володимира Зеленського запровадять повторні виплати. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
До речі У Зеленського розповіли про карантинні виплати підприємцям
Шмигаль зауважив, що наразі все більше областей потрапляють до червоної зони. Тому розробили комплекс заходів для підтримки людей та бізнесу.
Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тисяч гривень,
– наголосив прем'єр.
Уряд сподівається, що місцева влада також запровадить для людей додаткові виплати. На думку Шмигаля, це буде правильно та відповідально.