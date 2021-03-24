Уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень у зв'язку з карантином. Крім того, очікують, що місцева влада також запровадить додаткові виплати.

На доручення президента Володимира Зеленського запровадять повторні виплати. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До речі У Зеленського розповіли про карантинні виплати підприємцям

Допомога підприємцям: що відомо

Шмигаль зауважив, що наразі все більше областей потрапляють до червоної зони. Тому розробили комплекс заходів для підтримки людей та бізнесу.

Держава готова виплатити ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у червоних зонах, по 8 тисяч гривень,

– наголосив прем'єр.

Уряд сподівається, що місцева влада також запровадить для людей додаткові виплати. На думку Шмигаля, це буде правильно та відповідально.

Виплати для ФОПів раніше: коротко

4 грудня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт про допомогу підприємцям. Це стосувалось тих, чий бізнес постраждав від карантину.

Відтак у січні ФОПи отримали по 8 тисяч гривень від держави.

Оформлювали та виплачували гроші через сервіс "Дія".

Зверніть увагу! Наразі в червоній зоні перебуває Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська області.