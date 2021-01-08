Попри локдаун по всій Україні, 8 січня у Тернополі не запровадили додаткових обмежень. У місті працюють деякі магазини, кав'ярні та "Зимове містечко".

Чи є локдаун у Тернополі

Наразі підприємцям у Тернополі дозволили працювати на свій розсуд. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

До теми Локдаун у Тернополі таки можуть ввести: що каже мер

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернополя поки не посилила карантин у місті. Однак остаточне рішення ніби мають приймати 11 січня.

Тому дехто працює, інші – зачинились.

Як реагує поліція

На вулицях міста не помітили патрульних, які б перевіряли дотримання карантину. Проте у поліції стверджують, що у перший день локдауну на Тернопільщині 10 груп правоохоронців перевіряють дотримання обмежень. Однак переважно поліцейські проводять профілактичні розмови. Зазначили, що вже склали 3 протоколи на порушників.

Очільник міста Сергій Надал ще не відреагував на ситуацію.

Що цьому передувало

Раніше Надал заявив, що локдаун у Тернополі не будуть вводити, тому що кількість нових хворих зменшується.

Однак потім мер пояснив, що таке рішення можуть змінити. Якщо кількість нових випадків коронавірусу збільшуватиметься, то карантин таки посилять.