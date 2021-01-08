Підприємці працюють на свій розсуд: як виглядає локдаун у Тернополі
Попри локдаун по всій Україні, 8 січня у Тернополі не запровадили додаткових обмежень. У місті працюють деякі магазини, кав'ярні та "Зимове містечко".
Чи є локдаун у Тернополі
Наразі підприємцям у Тернополі дозволили працювати на свій розсуд. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
До теми Локдаун у Тернополі таки можуть ввести: що каже мер
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернополя поки не посилила карантин у місті. Однак остаточне рішення ніби мають приймати 11 січня.
Тому дехто працює, інші – зачинились.
Як реагує поліція
На вулицях міста не помітили патрульних, які б перевіряли дотримання карантину. Проте у поліції стверджують, що у перший день локдауну на Тернопільщині 10 груп правоохоронців перевіряють дотримання обмежень. Однак переважно поліцейські проводять профілактичні розмови. Зазначили, що вже склали 3 протоколи на порушників.
Очільник міста Сергій Надал ще не відреагував на ситуацію.
Що цьому передувало
- Раніше Надал заявив, що локдаун у Тернополі не будуть вводити, тому що кількість нових хворих зменшується.
- Однак потім мер пояснив, що таке рішення можуть змінити. Якщо кількість нових випадків коронавірусу збільшуватиметься, то карантин таки посилять.
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