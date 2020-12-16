Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка Івченка, що входить до складу Укроборонпрому, придбало авто Toyota зі скляним панорамним дахом. Його вартість складає 1,64 мільйона гривень.

Постачальником позашляховика преміумкласу виступає ТОВ "Восток Автомир". Про це повідомили "Наші гроші" за результатами тендеру від 8 грудня, посилаючись на систему "Прозорро".

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Повнопривідний позашляховик Toyota Highlander матиме:

скляний панорамний дах з люком,

навігаційну систему GPS,

подушки безпеки,

підігрів та вентиляцію передніх сидінь,

камеру заднього виду,

підігрів керма,

мультифункціональне кермо,

хромове обрамлення решітки радіатора,

автоматичний клімат контроль.

Комплектація придбаного Toyota Highlander відповідає преміумкласу. Такі автомобілі можна придбати в автосалонах за 1,63 мільйона гривень.

Закупівлю, яка не підпадає під закон "Про публічні закупівлі", провели за допороговою процедурою. При цьому "Восток Автомир" був єдиним учасником. Сума купівлі відповідає очікуваній вартості.

Засновниками запорізького ТОВ "Восток Автомир" є Олексій Кравчун та ТОВ "Компанія з управління активами "Інвестгруп". Директором фірми є Денис Сидоров.

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Своєю чергою, Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка Івченка очолює Ігор Кравченко.